والد ميسي يرد على الليجا ببيان رسمي

أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، بيانًا رسميًا، للرد على بيان رابطة الليجا حول موقفه.

وكانت رابطة الليجا، قد أصدرت قبل أيام، بيانًا يؤكد أن عقد ميسي ينص على شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو، ولن يقدر على الرحيل، إلا من خلال هذا الشرط.

وجاء بيان خورخي، كالتالي: “لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وما هي الأسس التي استنتجوا من خلالها أنه يجب اللجوء للشرط الجزائي، حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهاية موسم 2019-2020”.

وأضاف: “هذا خطأ واضح من جانبكم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي (لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارًا من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020)”.

وأتم: “مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق”.

وأفادت عدة تقارير صحفية، أن هذا البيان من والد ميسي لتوضيح موقفه فقط أمام الرأي العام، وأن اللاعب استقر بشكل نهائي على البقاء هذا الموسم في صفوف برشلونة، وفي انتظار خروجه برسالة مسجلة يُعلن فيها قراره.