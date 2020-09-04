“جاب” تحولت لصناعة الكمامات.. فربحت 130 مليون دولار

أعلنت شركة جاب إنها باعت كمامات بقيمة 130 مليون دولار في الربع الأخير، بعد تحولها لصناعة وبيع الكمامات نتيجة تأثير غلق الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، فإنه من الواضح أن خطوة التحول مؤقتا لصناعة وبيع الكمامات أتت ثمارها لشركة جاب الأميركية المتخصصة في الملابس والإكسسوارات.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية، سونيا سينغال، في شركة جاب: «إن العمل الذي قام به فريق الشركة لتصحيح المسار وابتكار تصميمات مناسبة للعلامة التجارية التي يحبها عملاؤنا بسرعة كبيرة حقق نجاحا كبيرا للشركة».

وأضافت سينغال أن الشركة أصبحت تحتل المرتبة الأولى في «دليل قناعات الوجه» بنتائج محرك البحث «غوغل».

وفي بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، كان من الصعب الحصول على أقنعة الوجه في ظل الطلب المتزايد عليها، الأمر الذي دفع شركات عالمية إلى التحول لصناعة الكمامات.

المصدر : وول ستريت جورنال