اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 33 حالة وفاة بالإضافة إلى 822 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4015 متوفى و319141 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 295063 حالة بعد تسجيل 1099 حالة شفاء جديدة.