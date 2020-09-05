قبيلتا العوازم في “الأولى” وشمر في “الرابعة” تعقدان فرعيتيهما

ضمن الانتخابات الفرعية التي تشهدها البلاد حالياً، تحت اسم التشاوريات، نظمت قبيلة العوازم في الدائرة الأولى، أمس، تشاوريتها، بمشاركة أكثر من 15 مرشحاً، أبرزهم النائب محمد الهدية، وعضو المجلس البلدي عبدالله الرومي العازمي، بينما تخلف عن المشاركة فيها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، الذي سيخوض الانتخابات النيابية.

ويبلغ عدد المقترعين في هذه التشاروية 6060 ناخباً، شارك منهم حتى الساعة الخامسة مساءً 3050.

كما أقامت قبيلة شمر في الدائرة الرابعة تشاوريتها بمشاركة 17 مرشحاً، واقترع فيها حتى الخامسة مساءً 2150 ناخباً من إجمالي المقترعين البالغ 4849.

ومن المنتظر أن تحسم القبائل في كل الدوائر حتى نهاية الشهر الجاري مرشحيها للانتخابات البرلمانية من خلال عدد من التشاوريات، والتي تتمثل في قبيلة بني غانم والعوازم في «الثانية»، والظفير والرشايدة والعوازم بـ «الرابعة»، والهواجر والعتبان والدواسر والعوازم في «الخامسة».