أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عملية شراء أصوات انتخابية لصالح مرشح محتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة (أمة 2020) عن الدائرة الرابعة.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في بيان إن معلومات وردت إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين في الدائرة الانتخابية الرابعة.

وبحسب البيان فقد تم تكثيف التحريات التي دلت على وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة تجرى داخله إدارة عملية شراء الأصوات لصالح هذا المواطن تم على إثرها استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتيش المنزل وضبط المشاركين في هذه العملية وكذلك المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع وضبط كل ما يظهر عرضا أثناء عملية التفتيش.

وأفاد بأنه بعد مراقبة المسكن تمت عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط ستة مواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات فضلا عن ضبط مبلغ مالي قدره 2779 دينارا كويتيا (نحو 9 آلاف دولار أمريكي) و46 مظروفا بداخل كل منها 200 دينار (نحو 650 دولارا) وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين وجهاز (لاب توب).

وأضاف أنه بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بأنهم يقومون بشراء الأصوات من الناخبين وإملاء القسم عليهم وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق عليه لصالح أحد المواطنين في الدائرة الرابعة.

وأشار إلى حجز المتهمين والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم على جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.