الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية

قررت وزارة الصحة الكويتية منع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بسبب أن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.

وجاء القرار بناء على إفادة لإدارة منع العدوى والتعقيم بأن الكمامة تعطي الحماية لمرتديها فقط من فيروس SARS COV 2 المسبب لفيروس كورونا المستجد، ولكن قد لا يمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين، أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.

وأفادت الإدارة المعنية في وزارة الصحة بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر احادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون ان يتعرض هذا الهواء للفلترة.

وأضافت أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الاماكن المغلقة.