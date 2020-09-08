تعهدت تسع شركات أدوية امريكية اليوم الثلاثاء بضمان سلامة وفعالية لقاحاتها المرتقبة لعلاج فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) قبل طرحه في الاسواق.

جاء ذلك في بيان مشترك نشره موقع شركة (سانوفي) للأدوية ووقعه رؤساء كل من (آسترازينيكا) و (بايونتيك) و(غلاكسوسميث كلاين) و (جونسون وجونسون) و(ميرك) و (موديرنا) و(نوفافاكس) و (بفايزير) و(سانوفي).

واكدت هذه الشركات انها لن تسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (اف.دي.ايه) للقاحات الخاصة بها حتى تظهر المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أنها آمنة وفعالة.

وتعهدت بأنها ستتقدم للحصول على الموافقة أو إذن الاستخدام الطارئ فقط بعد إثبات السلامة والفعالية من خلال دراسة إكلينيكية (سريرية) للمرحلة الثالثة تلبية للمتطلبات التي تطرحها إدارة الغذاء والدواء بهذا الشأن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع امس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إنتاج لقاح ضد الفيروس في “وقت قياسي قد يكون في أكتوبر المقبل”.