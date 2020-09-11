نفت الهيئة العامة للبيئة اليوم الخميس حدوث تسرب لغاز كبريت قاتل ضرب مناطق عدة بالكويت مؤكدة أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار عن الصحة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الخميس انه تم التأكد من المحطات القريبة من منطقة صباح السالم وهي مناطق السلام والقرين والرميثية حيث لم تسجل اي ارتفاع لغاز كبريتيد الهيدروجين.

واضافت ان أعلى قراءة سجلت في محطة السلام بلغت 13 جزءا في المليار مبينة أن المعيار الوطني هو 100 جزء في المليار.

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات تجنبا للمساءلة القانونية.