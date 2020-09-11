نفت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله لاحد المقاطع الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة حول وجود عملية خطف واختفاء لاحد الضباط والمحامين من الشارع.

وتؤكد الادارة أن ما ذكر على خلاف الواقع حيث تؤكد وزارة الداخلية تطبيقها للقانون وأن جميع الاجراءات المتخذة تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقا لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار من قبلهم بناء على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة.

واضافت ان (الداخلية) تدعو الى عدم الالتفات لتلك الاقاويل غير الصحيحة وتهيب بالجميع تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة.

وشددت على ان رجال الضبطية هم ابناء هذا المجتمع وهم حريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه.