“المعلومات المدنية” تخصص الفترة الصباحية للمواطنين والخليجيين والمسائية للوافدين

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 6 مساء لاستقبال الوافدين بالمبنى الرئيسي بجنوب السرة لإنجاز وتسجيل المعاملات ويأتي ذلك لتنظيم العمل والاستقبال وتنفيذاً للاشتراطات الصحية المعمول بها.

وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لاستلام البطاقة في المبنى الرئيسي بجنوب السرة فإن الهيئة مستمرة في تسليم البطاقات كالمعتاد حيث يمكن استلام البطاقات الجاهزة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء بشكل متواصل للجميع كويتي وغير كويتي.

وناشدت الهيئة المواطنين والوافدين بإنجاز معاملاتهم عبر موقع الهيئة الالكتروني، مشددة على ضرورة حجز موعد للمراجعة وأن الهيئة ستلتزم بهذه المواعيد ولن يتم إنجاز أي معاملة إلا لمن لديه موعد مسبق لإنجاز المعاملات.