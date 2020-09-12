وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم السبت اول طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 44 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات التي ضربت السودان.

وقال القائم بالاعمال الكويتي في الخرطوم عبد الكريم المجيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطائرة الاولى من المساعدات الانسانية الكويتية للسودان التي تاتي بتوجيهات القيادة السياسية في مد يد العون للاشقاء في السودان لمواجهة كارثة الفيضانات وصلت اليوم لتتزامن مع الذكرى السادسة لمنح الامم المتحدة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لقب (قائد للعمل الانساني) وتسميه دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

واضاف المجيم ان الطائرة محملة بالمساعدات الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية والايوائية وهي تتبع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مؤكدا استمرار الجسر الجوي حتى انجلاء الازمة في جميع انحاء السودان منبها لانطلاق حملات للجمعيات التطوعية الكويتية لمساعدة المتضررين في السودان.

بدوره قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون ان المساعدة تاتي استجابة لتوجيهات سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بارسال مساعدات عاجلة لمساعدة السودان.

واوضح ان “هذه الطائرة محملة بمساعدات ايوائية ومضخات مياه وادوية وتاتي كهدية من الشعب الكويتي لنظيره السوداني”.

ومن جانبه عبر نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر السوداني محمد عبدالحميد عن شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها الى جانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل.

وحذرت السلطات السودانية من تداعيات الفيضانات واعلنت منذ الخامس من سبتمبر الجاري حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر كما قررت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية بعد تزايد الامطار وارتفاع النيل إلى مستوى قياسي.

وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فان اكثر من 557 ألف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 وتسببت الامطار والفيضانات في وفاة 100 شخص واصابة 50 اخرين وانهيار أكثر من 111 ألف منزل كما دمرت 1700 هكتار من الأراضي الزراعية وقتلت 5500 رأس ماشية.