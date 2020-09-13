عُمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

رحبت سلطنة عُمان، الأحد، بإعلان اتفاق مملكة البحرين و”الكيان الصهيوني” على إبرام اتفاق سلام.

وأصدرت السلطنة بيانا جاء فيه: “رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل”.

وأضافت: “تأمل أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قد أعلن الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ”الإنجاز التاريخي”.

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر، قائلا: “إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام”.

وتابع: “ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!”، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني.