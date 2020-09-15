الكويت – 15 – 9 (كونا) — أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل ثماني اصابات “وافدة” بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما لم تسجل اي حالة وفاة او اصابة “محلية” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 85202 شخص في حين يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت انها سجلت ثماني حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين اربع حالات منها في مقاطعة (كوانغ دونغ) وحالة واحدة في كل من بلدية (شنغهاي) ومقاطعات (تشجيانغ) و(سيتشوان ) و(يوننان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2653 حالة.

واشارت الى ان 11 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 80426 شخصا بينما لا يزال 142 شخصا يتلقون العلاج.