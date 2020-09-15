“الصحة” توقف تكليف العمل الإضافي لموظفيها بداية أكتوبر المقبل

أصدر وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. عبد الرحمن المطيري، قراراً يقضي بوقف العمل بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الإضافي لمدة ثمان ساعات يومية اعتباراً من 2020/10/1.

وجاء بالقرار انه بناء على القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2009 بالسماح بتقديم الخدمات الصحية بالفترة المسائية وفق الضوابط المقررة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2020 بزيادة عدد ساعات العمل المسائي ليكون بحد اقصى ثماني ساعات في اليوم وعلى مدار الأسبوع فانه بناء على مقتضيات مصلحة العمل تقرر العمل بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الإضافي لمدة ثمان ساعات يومية اعتبارا من 2020/10/1.

وتضمن القرار في مادته الثانية تقديم طلبات العمل الإضافي المنوه عنها بالمادة الأولى والتي سيتم وقفها اعتبارا من 2020/10/1 لمكتب وكيل الوزارة مبينا مبررات طلب التكليف وتحديد الأعمال التي سيتم التكليف بها وعدد الموظفين الذين سيتم تكليفهم بما يتناسب مع الاعمال المكلفين بها.