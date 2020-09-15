اصدر المجلس الاعلى للقضاء قرار بتجديد تعيين المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج رئيسا للجنة العليا للعفو الاميري.

وذكر بيان صادر عن المجلس انه قرر ايضا ضم اعضاء جدد في عضوية اللجنة وهم كل من مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل ابراهيم الغنام ومدير نيابة التعاون الدولي طلال عبدالعزيز الفهد ومدير نيابة الفروانية فيصل وليد الحسن.

كما اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم قرارا بتعديل اسم لجنة العفو بجعلها (اللجنة العليا للعفو الاميري) مع اضافة اعضاء آخرين فيها وهم كل من ناصر سالم الدرعان من الديوان الاميري والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء طلال ابراهيم معرفي ومدير عام تنفيذ الاحكام العميد ناصر يحيى اليحي والعقيد خالد عماش الديحاني من الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والمقدم عمر عبدالله العلي من الادارة العامة للشؤون القانونية.

هذا وسوف تبحث اللجنة العليا قواعد العفو الاميري عن المساجين لعام 2021 ومن المتوقع ان تضع اللجنه تعديلات جديدة وجوهرية على قواعد الافراج عن الموقوفين للمساعده بإطلاق سراح عن اكبر عدد من المساجين خلال العام المقبل في الاعياد الوطنية والنظر في الاحكام المحرومة من العفو الاميري ومنها قضايا غسل الاموال وامن الدولة وازدراء فئات المجتمع واثارة الفتنة الطائفية اوالقبلية. (النهاية) ا ع س