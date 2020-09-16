“الجمعية الطبية” : التشاوريات أحد أسباب زيادة الاصابات بـكورونا

حذّرت الجمعية الطبية الكويتية، من مغبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بحجة انتهاء الحظر وعودة الحياة الطبيعية، داقه في الوقت ذاته ناقوس الخطر من تأثير ذلك على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي في تصريح صحافي: ما نشاهده اليوم من مظاهر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية و زيادة عدد الاصابات ينبىء بخطر كبير لا يحمد عقباه ويهدد الصحة العامة والمنظومة الصحية، وأهلك الطواقم الطبية التي تعبت وهي تحارب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى يومنا الحالي.

وبين أن إقامة البعض لـ «التشاوريات» يعتبر سبب من أسباب زيادة عدد الاصابات في البلاد، خاصة أنها لا تطبق أي من التعليمات الصحية الموصى بها عالميا ومن قبل وزارة الصحة.

وطالب د.العنزي الجهات المعنية بالدولة بـ«الحزم» وتطبيق العقوبات ضد كل من يستهتر في تطبيق الاشتراطات الصحية، كما يجب وضع عقوبات رادعة لغير الملتزمين في ارتداء الكمام وذلك لحماية المجتمع والصحة العامة.