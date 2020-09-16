الولايات المتحدة: سنوزع لقاح “كورونا” بعد 24 ساعة.. من الموافقة عليه

كشف مسؤولون أميركيون كبار أن الحكومة الأميركية تخطط لنقل وتوزيع لقاح فيروس كورونا إلى مواقع التوزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في غضون 24 ساعة بعد منح إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريحًا رسمياً أو موافقة طارئة على استخدام اللقاح، وفق ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وقال بول أوستروسكي، -الذي يشرف على الخدمات اللوجستية لبرنامج لقاح فيروس كورونا التابع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن عملية Operation Warp Speed والتي ​هي شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها إدارة ترامب لتسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات فيروس كورونا​​- خلال مكالمة مع الصحفيين إن «الحكومة الأميركية ستستخدم شركة McKesson للإمدادات الطبية باعتبارها الموزع الرئيسي للقاح»، مضيفاً: «سننقل اللقاح بأسرع ما يمكن في غضون يوم أو نحو ذلك».

لقاح مجاني

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة خطة شاملة اليوم الأربعاء، لإتاحة لقاحات فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين الأميركيين.

وفي الخطة، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إنها «تتوقع منح لقاح لفيروس كورونا في البداية إذن استخدام طارئ قبل الموافقة الرسمية الكاملة».

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتور روبرت ريدفيلد :«إن الخطة سيتم تحديثها مع توفر معلومات جديدة، بما في ذلك استخدام لقاح كورونا لدى النساء الحوامل والأطفال»، مضيفاً: «إن اللقاح سيكون في البداية محدودًا للغاية ومن المرجح أن يذهب لمن هم في أمس الحاجة إليه، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية».

هذا وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): «عندما تتوفر كميات أكبر من اللقاح، سيكون هناك هدفان متزامنان، الأول توفير وصول واسع النطاق للتطعيم والثاني ضمان وصول كبير للسكان المستهدفين لا سيما أولئك المعرضين لخطر الموت أو مضاعفات خطيرة بسبب الإصابة بالفيروس».

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد: «هدف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هو الحصول على لقاح كافٍ لجميع الراغبين في التطعيم في الولايات المتحدة».

مراحل التوزيع

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب مسودة اقتراح لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة إذا ومتى تمت الموافقة عليه للاستخدام العام، وتم طلب التقرير من قبل المعاهد الوطنية للصحة ومراكز السيطرة على الأمراض.

سيتم توزيع اللقاح على أربع مراحل، مع تلقي التطعيم أولاً للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سيئة.

سيكون العاملون الأساسيون والمعلمون والأشخاص المتواجدون في ملاجئ المشردين وكذلك الأشخاص المتواجدون في السجون في المرتبة التالية على القائمة، يليهم الأطفال والشباب.

جاءت هذه التعليقات بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن لقاحًا ضد فيروس كورونا قد يكون على جاهزاً بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع، وهو تقدير أكثر تفاؤلاً بكثير من مسؤولي الصحة، حيث يقول الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة: «من غير المحتمل أن يكون لدى الولايات المتحدة لقاح آمن وفعال بحلول أكتوبر».

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، إحدى الشركات الأولى التي تتسابق للحصول على لقاح، يوم الأحد «أنه يمكن توزيع لقاح على الأمريكيين قبل نهاية العام».

هذا وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

المصدر: القبس