أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 825 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 97824 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5968 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 695556 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 724 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 87911 حالة.