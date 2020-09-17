“المالية” تتابع قانونية سحب مبالغ كبار السن من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم

أصدر وزير المالية براك الشيتان كتابين الى محافظ بنك الكويت المركزي والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التحقق من مدى سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن سحب مبالغ كبار السن من حساباتهم الشخصية دون إخطارهم.

وقال الشيتان، في الكتابين الموجهين إلى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ومدير عام مؤسسة التأمينات مشعل العثمان، إن المسألة تتلخص في أن هيئة الإعاقة اكتشفت حالات صرف إعانة دون وجه حق من قبل بعض المستفيدين من إعانات الإعاقة بالمخالفة لضوابط الصرف، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز إلى هيئة التأمينات باعتبارها جهة الصرف بموجب النظام المتبع باسترداد تلك الأموال، وطلبت المؤسسة من البنوك المعنية بالدخول إلى حسابات العملاء المخالفين دون علمهم وسحب الأموال لصالح المؤسسة.

وأضاف أن هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة لمبادئ العمل المصرفي، مطالبا البنك المركزي ببيان رأيه في مدى سلامة ما قامت به التأمينات والبنوك في هذا الخصوص.