“التربية” تعلن مواعيد التعليم عن بعد للمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي

ترأس صباح اليوم وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي اجتماع لجنة التعليم الالكتروني، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاقة العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 لجميع المراحل الدراسية (عن بعد).

وفي ضوء مراعاة الظروف المعيشية وتخفيف العبء عن الأسر، بحثت اللجنة تقسيم اليوم الدراسي ودوام العاملين على فترات حسب المراحل التعليمية، حتى يتسنى لأولياء الأمور متابعة أبنائهم الطلبة.

وخلصت اللجنة إلى التوصية نحو تقسيم اليوم الدراسي وفق الجدول الزمني التالي:-

1- التعليم في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي يكون غير متزامن (عن طريق الدروس المسجلة).

2- بقية صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس) تكون بواسطة التعليم المتزامن خلال الفترة المسائية من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

3- يبدأ التعليم المتزامن في المرحلة المتوسطة في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 10.30 صباحاً.

4- يبدأ التعليم المتزامن في المرحلة الثانوية في الفترة الصباحية من الساعة 10.40 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للبحوث والمناهج صلاح دبشة، والدكتور عبدالله المطوع، والدكتور صلاح الناجم من جامعة الكويت، بالإضافة إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي، ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.