ناصر صباح الأحمد: تشرفت بتسلم “وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى” من الرئيس الأمريكي نيابة عن سمو الأمير

أعرب الشيخ ناصر صباح الأحمد للرئيس الأمريكي خلال مراسم تسلم وسام الاستحقاق عن بالغ شكر وتقدير سمو أمير البلاد والكويت على هذه المبادرة الكريمة.

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا: تشرفت بتكليف من سمو نائب الأمير وولي العهد بتسلم وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأمريكي نيابة عن حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد

وأعرب ناصر الصباح للرئيس الأمريكي خلال مراسم تسلم وسام الاستحقاق عن بالغ شكر وتقدير سمو أمير البلاد والكويت على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس المكانة العزيزة لسموه وللكويت لدى الإدارة الأمريكية.

كما قال ناصر الصباح أن هذه المبادرة الكريمة تمثل اعترافا بالدور الكبير والمسيرة الدؤوبة لسمو أمير البلاد في بناء وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الولايات المتحدة انطلاقا من علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بلدينا وشعبينا على مدى عقود.