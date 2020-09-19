ترامب: مئة مليون جرعة لقاح كورونا ستكون جاهزة قبل نهاية العام

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإنتاج مئة مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض “كوفيد-19” قبل نهاية العام.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل (نيسان) المقبل”.

وشدد على أنه “في وقت قصير سيكون لدينا لقاح آمن وفعال، وسنتغلب على الفيروس (كورونا)”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن “عددا (من اللقاح) يكفي 330 مليون أمريكي، سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021”.

وأكد أن توزيع اللقاح سيبدأ في غضون 24 ساعة من الموافقة عليه من قبل المنظمين الصحيين الفيدراليين.