قررت وزارة الصحة عودة العمل باللجان التخصصية للعلاج بالخارج للحالات العاجلة والطارئة في المرحلة الحالية، وفق الآلية المقررة.

وجاء في تعميم إداري أصدره وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا وحمل الرقم 118 وجهه إلى مدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات والمراكز التخصصية ومدير إدارة العلاج بالخارج، ضرورة مراعاة إتباع الاشتراطات الصحية الوقائية الصادرة عن قطاع الصحة العامة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على تنظيم العمل واتساقا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ونظرا لمصلحة المرضى وحسن تقديم الخدمات الصحية.