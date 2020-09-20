“الطيران المدني” تطلب تخفيض الحجر الصحي إلى 7 أيام

طالب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان تقليص مدة الحجر الصحي في الكويت للقادمين بحيث يكون 7 أيام بدلا من 14 يوما.

وقال الفوزان في خطاب وجهه إلى وكيل وزارة الصحة، وحصلت «القبس» على نسخة منه بشأن «الحجر الصحي بالكويت» إنه بالإشارة إلى مقترح لجنة إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي الخاص بتقليص الحجر الصحي بالكويت للقادمين بحيث يكون 7 أيام بدلاً من 14 يوما المطبق حاليا مع الاحتفاظ بالاشتراطات الصحية، وأهمها شهادة PCR لكل القادمين إلى الكويت، سيكون في حال تمت الموافقة على هذا المقترح، دافعا اقتصاديا جيدا لشركات الطيران ويقلل من خسائرها لما لهذا القطاع، من أهمية نحو إعادة الدورة الاقتصادية في الكويت نحو الطريق السليم.

وأضاف الفوزان أن دول المنطقة تقوم بالغاء أو تقليل فترات الحجر في حال وجود شهاد «PCR»، داعيا إلى الاطلاع والإفادة ليتم اتخاذ اللازم.