الجهراء يشطب 9 لاعبين بسبب الإضراب

اصدر مجلس إدارة نادي الجهراء قرار بشطب 9 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي، على خلفية الإضراب الذي أعلن عنه اللاعبين أمس.

وجاء في كتب النادي أنه تقرر الشطب نهائي من سجلات نادي الجهراء وحرمان اللاعبين المشطوبين من أي مكافأة لما بدر منهم من تصرفات لا تليق باسم نادي الجهراء الرياضي والعاملين فيه، وهي تصرفات دخيله على الرياضة الكويتية.

وضمت قائمة اللاعبين المشطوبين: بندر سليمان، حمود ملفي محمد، محمد دهش عوض، بندر ناصر عوض، نواف مجهول موازي، محمد سعد محمد، إبراهيم محمد عبد الله، عمر علي فريح، عبد الله مبارك محمد.

في الوقت الذي أعلن فيه النادي ان مجلس الإدارة سينظر في اللاعبين الشباب الذين هم مستقبل النادي وتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني وعددهم 6 لاعبين فقط.

يذكر ان اللاعبين المشطوبين يمثلون اللاعبين القدامي في قائمة أبناء اقصر الأحمر والذين تم استبعاد عدد منهم في وقت سابق من توليفة الفريق.