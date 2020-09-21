جمعيات النفع العام الكويتية: لا للتطبيع أو السلام مع العدو الصهيوني المحتل مهما كانت الأسباب

أصدرت جمعيات النفع العام الكويتية بياناً صحفياً أعلنت فيه تمسكها برفض التطبيع أو التوقيع على أي اتفاقية “سلام” مع العدو الصهيوني المحتل مهما كانت الأسباب.

وفي ما يلي نص البيان :

قال تعالى : “إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”

مع تسارع موضوع التطبيع في ظل الحديث عن تطبيع الكويت مع العدو الصهيوني المجرم ، وإنطلاقاً من مبادئنا الانسانية و الدينية كعرب يواجهون المصير المشترك .

وإستناداً الى المرسوم الأميري باعلان حالة الحرب مع هذا الكيان الدموي ، الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٦/٦ والمستمر الى اليوم هذا والذي نص على :

‏” نعلن ونقرر ان دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة.”

نؤكد نحن جمعيات النفع العام الكويتية وتماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي الرافض لكل أشكال التطبيع و نعلن تمسكنا برفض التطبيع والتوقيع على أي إتفاقية “سلام” مع العدو الصهيوني المحتل ومهما كانت الأسباب ونرفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن .

موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الإعتراف به حتى تحرير فلسطين.

وختاماً ؛ نضم صوتنا الى جانب أصوات أبناء الشعب الكويتي الحر دعوة لمجلس الأمة وللحكومة لسرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني .

الجمعيات الموقعة على البيان:

1. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

2. جمعية المعلمين الكويتية

3. جمعية الخريجين الكويتية

4. جمعية المحامين الكويتية

5. جمعية الثقافة الاجتماعية (رجال)

6. جمعية الشفافية الكويتية

7. رابطة الاجتماعيين

8. الجمعية الاقتصادية الكويتية

9. الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

10. رابطة الأدباء

11. الجمعية الطبية الكويتية

12. الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى

13. الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني

14.الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

15. الرابطة الوطنية للأمن الأسري

16. جمعية أعضاء هيئة التدريس

17. جمعية أصدقاء النخلة

18. جمعية الدكتور الكويتية

19. جمعية التمريض الكويتية

20. الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية

21. جمعية بيادرالسلام النسائية

22. الجمعية الصيدلية الكويتية

23.جمعية حماية المستهلك

24. نادي الكويت للسينما

25. جمعية التصوير الكويتية

26. جمعية الحرية الكويتية

27. جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين

28. جمعية المقاصد التعليمية

29. جمعية السعادة والإيجابية الكويتية

30. الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف

31. جمعية الوحيين للقرآن والسنة

32. جمعية الكاريكاتير الكويتية

33. جمعية مكافحة البهاق

34. جمعية الصدفية في الكويت

35.جمعية العلاج الطبيعي

36.الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين .

37.الجمعية الوطنية لحماية الطفل

38. الجمعية الكويتية لحماية البيئة

39. الجمعية الكويتية لإداري المؤسسات التعليمية

40 . الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية .

41.الجمعية الكويتية للإخاء الوطني