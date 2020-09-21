توج النادي العربي اليوم الاثنين بلقب النسخة ال58 من بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم موسم (2019 – 2020) بفوزه على الكويت بنتيجة (2 – 1) بعد أن تعادلا في الشوطين الاصليين بنتيجة (1 – 1).

تحكم لاعبو الكويت في كامل فترات الشوط الاول من اللقاء الذي أقيم على (استاد جابر الدولي) بشكل كامل ليسجل هدف اللقاء الأول عبر عبدالله البريكي في الدقيقة ال26 من كرة ثابتة وسط تحفظ (العربي) لصد هجمات الخصم.

في الشوط الثاني نجح (العربي) من إدراك التعادل عبر لاعبه سيدرك هنري في الدقيقة ال83 على الرغم من النقص العددي بسبب طرد علي عتيق في الدقيقة ال66 لينتهى الشوط الثاني بنتيجة (1 -1) ليحتكما للأشواط الإضافية.

وتمكن (العربي) من اختتام موسمه الرياضي بلقب بطولة “أغلى الكؤوس” بعد أن سجل هدف التقدم والفوز من البديل المتألق علي خلف قبل نهاية الشوط.

انطلقت مسابقة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم في الموسم الرياضي (1961 – 1962) وحقق القادسية والعربي لقبها 16 مرة لكل منهما ثم نادي الكويت 14 مرة فيما نال كاظمة لقب البطولة سبع مرات وأحرز كل من السالمية واليرموك اللقب مرتين ونادي الفحيحيل مرة واحدة.