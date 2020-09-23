السعودية تعلن عودة العمرة والزيارة تدريجيا.. وتحدد الموعد

اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء اعادة السماح بأداء مناسك العمرة والزيارة تدريجيا ووفق اربع مراحل بدءا من الرابع من اكتوبر القادم مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن وزارة الداخلية القول في بيان “ان القرار جاء بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات فيروس (كورونا) واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء العمرة والزيارة وانطلاقا من حرص القيادة السعودية على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم وذلك وفق ترتيبات ومراحل معينة”.

وأوضح البيان ان المرحلة الاولى تشمل السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية بداية من الرابع من أكتوبر القادم وذلك بنسبة 30 بالمئة او ما يعادل ستة الاف معتمر يوميا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وأضاف ان المرحلة الثانية تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية بداية من 18 أكتوبر القادم وذلك بنسبة 75 بالمئة (15 ألف معتمر يوميا و40 ألف مصل يوميا) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وأشار إلى ان المرحلة الثالثة تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها بداية من الاول من نوفمبر المقبل حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر وذلك بنسبة 100 بالمئة (20 ألف معتمر يوميا و60 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

واوضح ان المرحلة الثالثة تشمل ايضا السماح بالزيارة والصلاة في المسجد النبوي وبنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج السعودية بشكل تدريجي ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة (كورونا).

وبين البيان ان المرحلة الرابعة تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وقال ان تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيتم عبر تطبيق (اعتمرنا) الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة السعودية بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

ودعا البيان المعتمرين والمصلين والزوار إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن وعدم التلامس.

وأكد حرص السعودية على تمكين ضيوف الرحمن في الداخل والخارج من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية مشيرا إلى ان هذه المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر وبحسب مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت السعودية اعلنت في الرابع من مارس الماضي تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وذلك لتفادي تفشي فيروس (كورونا).