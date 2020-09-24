أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس إلغاء موسم التخييم الربيعي هذا العام استنادا إلى التقارير الصحية لوزارة الصحة التي أوصت بالالغاء حفاظا على سلامة المواطنين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي في بيان صحفي إن اللجنة الوزارية المختصة اجتمعت اليوم ووضعت تلك التوصية استنادا لتقارير عالمية تفيد بوجود موجة أخرى من الوباء على أن يتم مراجعة القرار بشأن الالغاء بعد الرجوع لتقارير وزارة الصحة في 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف المنفوحي أن اللجنة أجلت مناقشة موضوع المقار الانتخابية لحين صدور مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية لافتة إلى وجود توجه من وزارة الصحة أيضا بإلغاء المقار الانتخابية للأسباب ذاتها.

وبين أن الجهات المختصة في تطبيق الاشتراطات الصحية تابعت نسب الالتزام في المجمعات التجارية وأسواق التجزئة والفنادق حيث أكدت أنها بلغت 86 بالمئة حسب الرصد الدوري لوزارة الصحة.