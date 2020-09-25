اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ان ثمة طلبا متزايدا على اللقاحات المضادة للانفلونزا الموسمية بل ان بعضا من الدول قد لا تجد ما يكفي احتياجاتها من هذه اللقاحات.

وقالت مديرة قسم التأهب للانفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة آن موين في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي ان الانفلونزا الموسمية تصيب ما بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص سنويا بشكل خطير كما تؤدي الى وفاة ما بين 290 و650 ألف مصاب سنويا.

وشرحت ان المجموعة الاستشارية الاستراتيجية من خبراء التحصين بالمنظمة قد اعتمدوا بالفعل هذا العام مجموعة من التوصيات المؤقتة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تواكب هذا العام انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ولفتت الى ان من شأن تلك التوصيات ان تخفف العبء الإضافي على أنظمة الرعاية الصحية والفئات السكانية الضعيفة كما تسهل إدارة الإمدادات المحدودة للقاحات.

وحثت المسؤولة الاممية الدول التي قد تتعرض لنقص في اللقاحات بالتركيز على أكثر الفئات السكانية عرضة للاصابة مثل العاملين في القطاع الصحي وكبار السن وذوي الامراض المزمنة والنساء الحوامل والمرضعات والاطفال.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يتم انتاج نحو 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية عند الطلب لتلبية الاحتياجات المختلفة لدى بعض الدول.

ولفتت الى ان انخفاض معدلات الاصابات بالإنفلونزا الموسمية في نصف الكرة الارضية الجنوبي هذا العام يعود على الارجح الى التدابير الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مثل التباعد الاجتماعي وقيود السفر واستعمال الاقنعة الواقية.