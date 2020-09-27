أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بدء استقبال الخريجين الكويتيين الجدد الراغبين بالعمل بوظائف مدنية دولية بمقر الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها ضمن برنامج المهنيين الشباب اعتبارا من اليوم الاحد ولغاية 31 أكتوبر المقبل.

وقال الممثل الرسمي لحكومة دولة الكويت في الامتحان الوطني للبرنامج ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرنامج تنظمه الأمم المتحدة للسنة الخامسة على التوالي للراغبين بالانضمام للعمل فيها.

وأوضح العبيد أن البرنامج هو مبادرة لتوظيف المواهب الجديدة بالأمم المتحدة من خلال امتحان قبول سنوي حيث يستقبل الشباب الكويتيين فقط في سن ما بين 21 و32 سنة شريطة أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل الجامعي في تخصصات إدارة الاعمال أو الاعلام الدولي أو العلاقات السياسية وحقوق الانسان دون شرط الخبرة.

وذكر ان عملية التسجيل ستكون عبر الرابط https://careers.un.org/lbw/Home.aspx

والرابط https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=ENG&

مضيفا أنه على الراغبين بالاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني faris_alobaid@gs-scpd.gov.kw

ولفت إلى أن الاختبار سيكون في الفترة بين شهري يناير وأبريل من العام المقبل مبينا أن إعلان نتائج القبول في الوظيفة سيكون خلال شهري مايو ويوليو المقبلين.

وأفاد بأن عدد المتقدمين للبرنامج في العام الماضي بلغ 500 شاب وفتاة مبينا أن من يجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية سيعين فورا في احدى الوظائف المدنية بمقر الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها.

وأعرب عن أمله في أن يجتاز الشباب والفتيات الكويتيين امتحان البرنامج ليتسنى لهم التوظيف في منظمات الأمم المتحدة.