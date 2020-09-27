بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”

بعد أكثر من 9 أشهر، مني بايرن ميونيخ الألماني بخسارته الأولى في مباراة لكرة القدم، على يد هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتعرض العملاق البافاري لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-4، ضمن منافسات الجولة الثانية من البوندسليغا ، في مباراة غاب عن بدايتها هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

وتعتبر خسارة بايرن ميونيخ الأولى له منذ 7 ديسمبر 2019، أي قبل 9 أشهر و20 يوما، عندما خسر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 1-2.

ومنذ هزيمة مونشنغلادباخ، خاض بطل ألمانيا 30 مباراة، فاز في 29 منها، بجميع البطولات المحلية والقارية، محققا بطريقه بطولتي الكأس والدوري المحليين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وسجل لهوفنهايم إيرمين بيساكسيتش في الدقيقة 16، ومؤنس دبور في الدقيقة 24، مستغلين أخطاء دفاعية ساذجة، قبل أن يقلص الألماني جوشوا كيميش الفارق بتسديدة متقنة في الدقيقة 36.

وحسم الكرواتي أندريه كراماريتش المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يكمل النجم الكرواتي النتيجة العريضة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

يذكر أن هوفنهايم هزم بايرن ميونيخ في الموسم الماضي كذلك، بنتيجة 2-1، في مرحلة الذهاب من الدوري.