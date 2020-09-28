الحركة التقدمية الكويتية: اللجنة التشريعية النيابية أقرت اقتراحاً لا يحقق الحل الإنساني والنهائي والعادل لقضية الكويتيين البدون

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن قضية الكويتيين #البدون.

وقالت الحركة في بيانها:

اطلعنا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قضية الكويتيين البدون، الذي تضمن الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يحمل عنوان “اقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية” وهذا العنوان في حد ذاته عنوان دال على أن هذا الاقتراح بعيد تماماً عن تحقيق الحل الإنساني النهائي والعادل لهذه القضية، ناهيك عن تجاهل أحكامه للعديد من المتطلبات والضمانات التي تساعد على تحقيق هذا الحل، خصوصاً باستبعاده فئات عديدة وحرمانه المخاطبين بأحكام هذا الاقتراح بقانون من حق اللجوء إلى القضاء.

وتخشى الحركة التقدمية الكويتية أن تتجه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم إلى تبني الوجهة ذاتها عند بحث الاقتراحات بقوانين المتصلة بحل قضية الكويتيين البدون.

وتنبه الحركة التقدمية الكويتية إلى خطورة استمرار التأخير والمماطلة في معالجة هذه القضية الإنسانية ومحاولات الالتفاف عليها، وترى أن هناك خطوات جدية لابد من البدء فيها لمعالجتها تتمثل في:

1- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية، التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.

2- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون.

3- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي، الذين هم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء منه، مع منح أولوية خاصة للإسراع في تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.

الكويت في 28 سبتمبر 2020