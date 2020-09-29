أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر121 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5445 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر2 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر545 مليون سهم تمت عبر 22000 صفقة نقدية بقيمة 05ر104 مليون دينار (نحو 5ر374 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر94 نقطة ليبلغ مستوى 51ر4303 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر362 مليون سهم تمت عبر 9949 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار (نحو 48ر78 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر135 نقطة ليبلغ مستوى 84ر6020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر182 مليون سهم تمت عبر 12051 صفقة بقيمة 18ر82 مليون دينار (نحو 8ر295 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 12ر123 نقطة ليبلغ مستوى 63ر4319 نقطة بنسبة هبوط بلغت 77ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر323 مليون سهم تمت عبر 8390 صفقة نقدية بقيمة 07ر20 مليون دينار (نحو 25ر72 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فنادق) و(تجارة) و(وثاق) و(ثريا) أما شركات (أعيان) و(آن) و(بيتك) و(بتروجلف) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (السلام) و(أعيان) و(المنار) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.