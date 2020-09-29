نعى سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم.

وقال الشيخ تميم في بيان صادر عن الديوان الأميري إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد” معلنا الحداد في قطر لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام. وأضاف ان سمو الأمير الراحل “كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة”. ودعا المولى تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.