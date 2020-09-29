نادى مجلس الوزراء الكويتي بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم الثلاثاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الصالح في البيان إن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف انه سبحانه سميع مجيب.