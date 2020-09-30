تأجيل فض ⁧‫دور الانعقاد‬⁩.. ودور تكميلي 20 أكتوبر

وجّهت الحكومة كتاباً إلى مجلس الأمة، طلبت فيه سحب مرسوم فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن.

كما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً بدعوة المجلس للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر، على أن يدعى المجلس لدور الانعقاد الخامس التكميلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020.

وذكرت مصادر لـ «القبس» إن تأجيل فض دور الانعقاد جاء بسبب الحداد على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتعطيل الدوائر الرسمية.