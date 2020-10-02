الكويت – 1 – 10 (كونا) — اعلنت جمهورية كوبا اليوم الخميس الحداد الرسمي لمدة يوم واحد على وفاة المغفور له باذن الله سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى كوبا في بيان ان رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز اصدر مرسوما بالحداد الرسمي اعتبارا من اليوم ولمدة 24 ساعة بمناسبة وفاة سمو أمير الكويت.

واضاف البيان “”تلقى شعبنا ببالغ الأسف نبأ وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أبدى الاحترام والصداقة تجاه شعبنا وساهم في تعزيز العلاقات الثنائية”.

ووفق البيان فانه بموجب المرسوم سيتم تنكيس الاعلام على المؤسسات الحكومية والعسكرية وهي سابقة لم يحظ بها الا القلائل (رئيس فنزولا الراحل هوغو شافيز والرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران).

م م ج