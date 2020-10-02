اعلنت سلطة الطيار المدني العراقية اليوم الخميس عن وقف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بعد خمسة ايام فقط من استئنافها وذلك بسبب تداعيات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكر بيان للسلطة انها تلقت بلاغا من سلطة الطيران المدني التركي بايقاف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى اشعار اخر وذلك بطلب من الجهات الصحية في تركيا.

واكد ان القرار استثنى رحلات العودة للعراقيين من تركيا بالاضافة الى استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وكانت الرحلات قد استؤنفت في 25 سبتمبر الماضي بعد توقف دام اشهرا بسبب جائحة (كورونا) قبل ان يعاد وقفها اليوم.