بايدن بعد تمنيه الشفاء لترامب:علينا أخذ كورونا على محمل الجد

بعدما تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19، قال إن تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19، يظهر أهمية أخذ الجائحة على محمل الجد.

وقال جو بايدن ، في تصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في ولاية ميشيغان ، إن استخدام الكمامات أهم من كونك “شخصا قويا”، حسبما نقلت “رويترز”.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها بايدن بعد ساعات من إثبات الفحوص مرتين أنه ليس مصابا بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 .

وألقى بايدن خطابه وهو يضع كمامة طبية زرقاء، في تحول عن مناسبات سابقة كان يتخلى فيها عن الكمامة عند البدء في التحدث.

وأوضح قائلا: “الأمر لا يتعلق بالسياسة… هذه تذكرة قوية لنا جميعا بأن علينا أن نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لن يختفي تلقائيا”.

وحثّ بايدن الأميركيين على اتباع الإرشادات العلمية لمكافحة انتشار المرض بما يشمل استخدام الكمامات وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد.

واختتم حديثه بالقول: “كن وطنيا… الأمر لا يتعلق بكونك شخصا قويا.. بل يتعلق بالقيام بدورك”.

وكان مصدر مطلع قد قال إن حملة بايدن، ستعلّق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا .

وأعلن الرئيس الأميركي ، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

ووصل ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وقد مرّ ترامب الذي ارتدى بزة سوداء أمام الصحفيين الذين كانوا ينتظرون خروجه من البيت الأبيض ، دون أن يجيب على أسئلة.

وصعد على متن المروحية الرئاسية “مارين وان”، وبعيد ذلك غادرت المروحية إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث يوجد للرئيس جناح طبي آمن خاص.