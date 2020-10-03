402 ألف طالب وطالبة يدشنون العام الدراسي “عن بعد” غداً

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، عن إنطلاق العام الدراسي 2020-2021 غداً الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 وذلك عبر نظام «التعليم الالكتروني عن بعد».

وأكد الحربي أن وزارة التربية وضعت خطة استباقية متكاملة للمرحلة الثانية الخاصة بتطبيق «التعليم عن بعد» على بقية المراحل التعليمية كان من أهمها تقسيم المراحل الدراسية في الفصول الافتراضية ودوام المتعلمين إلى فترات مراعاة لظروف الأسر الاجتماعية وإمكاناتها المادية.

وقال الحربي «إننا مقبلون على مرحلة جديدة من التعليم في دولة الكويت، ونضع الإرهاصات الأولية للتعليم عن بعد، آملين في الاستمرار على هذا النجاح خلال الفترات المقبلة».

وأضاف «مؤمنون بقدراتنا وكوادرنا الوطنية وإمكاناتنا في مواجهة الأزمة التي أحدثها فيروس كوفيد 19، ورغم كل الصعوبات»، مؤكداً «الحرص الشديد على صحة ومصلحة أبناءنا الطلبة وخدمة البلد على نهج قائدنا الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وتحت القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

وحث الطلاب الى بذل الجهد واستغلال الامكانات المتاحة لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم.

ويبلغ عدد المسجلين في مرحلة رياض الأطفال 27682 تلميذاً وتلميذة، وفي المرحلة الإبتدائية 156670 تلميذاً، بالإضافة إلى 128191 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة، و86407 طلاب في المرحلة الثانوية، فضلاً عن وجود 3240 طالباً وطالبة في معاهد التعليم الديني.