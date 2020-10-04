انطلاق العام الدراسي “الاستثنائي”.. بالتعليم عن بعد

بدأ العام الدراسي 2020/2021 الجديد بالتعليم عن بعد عبر نظام «تيمز» صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وبدأت مع هذا العام الدراسي الاستثنائي أجواء لم تخلو من بعض المشاكل التقنية التي واجهت الكثير من أولياء الأمور والطلبة نظراً لطبيعة الضغط الهائل على شبكات الانترنت.

«الجريدة.» رصدت الساعة الأولى من انطلاقة «تيمز» للتعليم عن بعد، التي اتسمت بردود فعل متباينة بين الاشادة والانتقاد لكيفية سير تلك الحصص الدراسية الافتراضية، فبينما يشيد بعض المعلمين والطلبة بسهولة آلية التعليم عن بعد بطريقة عملية مرنة، ينتقد آخرون سلوكيات بعض الطلبة بعدم الإلتزام والتركيز مع الحصص الدراسية.

وطالب بعض المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية، رصد جميع تلك المشاكل التقنية للنظام، ودراسة سلوكيات الطلبة مع الحصص الافتراضية ومعاجلتها سريعاً لضمان فصل دراسي ناجح.

المصدر : الجريدة