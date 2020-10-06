استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر بيان العامر حيث وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حفظه الله ورعاه حرصا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد.

وقد أثنى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم مؤكدا سموه ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل للحكومة التوفيق والنجاح.