الصالح : مجلس الوزراء كلف القانونية الوزارية دراسة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، انه نظرا لقرب إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتحقيقا لمزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع الى صحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين، فقد رفع الى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف الوزير الصالح ان المجلس كلف اللجنة الوزارية القانونية بسرعة دراسة مشروع القانون كما كلف المجلس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي بسرعة استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.