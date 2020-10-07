ناصر صباح الأحمد يهنئ سمو الأمير على تسلم مقاليد الحكم

وذكر الشيخ في حسابه على “تويتر” «أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتهنئة على تسلم مقاليد الحكم لدولة الكويت، ونستبشر بقدومه الخير للوطن والمواطنين.. اللهم آمين».

وتابع بتغريدة أخرى مهنئاً سمو الشيخ مشعل الأحمد «كما أتقدم بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وأن يجعله خير سند وعضيد لحضرة صاحب السمو الامير.. آمين».

هذا وشكر في تغريدات أخرى جموع المعزين من المواطنين والمقيمين وممثلي الدول الصديقة والشقيقة «أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لأبناء الشعب الكويتي والأخوة المقيمين على هذه الأرض الطيبة وجميع الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الرسمية والأهلية على تعازيهم الحارة وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له بإذن الله فقيد الكويت والإنسانية الراحل الكبير حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وهذا قدر الله وحكمته ولا نقول إلا ما يرضيه إنا لله وإنا إليه راجعون».