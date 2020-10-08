استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه وليا للعهد.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد حفظه الله بالتوفيق والسداد مؤكدا على ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.

حضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك فيصل الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.