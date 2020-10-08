ناشد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس المواطنين الكويتيين بالمملكة الالتزام بحظر التجول الشامل المقرر فرضه اعتبارا من منتصف هذه الليلة ولمدة 48 ساعة للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأكد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية تقيد المواطنين بالتدابير والتعليمات المعلنة من قبل السلطات الأردنية خلال فترة الحظر التي تنتهي صباح الأحد “حفاظا على سلامة الجميع” مثمنا تعاونهم الملموس طوال فترة أزمة (كورونا) وخلال عمل البلاد بقانون الدفاع وأوامره.

وطالب المواطنين بضرورة التواصل مع السفارة عند الحاجة لأي مساعدة على أرقام الطوارئ الآتية 0096265675135 0096265675136 0096265675137 وعلى الخط الساخن 00962793202020 وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الأول فرض حظر تجول شامل نهاية كل اسبوع في جميع محافظات المملكة للحد من تزايد الإصابات المحلية بفيروس (كورونا) وتخطيها 20 ألف اصابة في الاجمالي ولإتاحة المجال امام فرق التقصي الوبائي للعمل.

وأبقت ساعات حظر التجول الجزئي اليومي في مختلف انحاء المملكة من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وسط الاسبوع من الاحد الى الخميس.

وقررت الحكومة اعتماد الدراسة عن بعد في الجامعات باستثناء طلبة الطب للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة وطب الاسنان للسنوات الرابعة والخامسة.

كما قررت تحويل الدراسة في جميع المراحل الدراسية الى (التعليم عن بعد) حتى اشعار اخر.