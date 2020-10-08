“اتحاد الكرة” يسمح بمشاركة اللاعبين البدون بأعداد مفتوحة

اقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم السماح بمشاركة اللاعبين من فئة غير محددي الجنسية باعداد مفتوحة في جميع المراحل السنية والفريق الاول بدءاً من الموسم الجديد ، كما قرر في اجتماع لمجلس الادارة امس الاربعاء السماح بمشاركة وتسجيل لاعبين اثنين من مواليد الكويت مع الفريق الاول واربعة لاعبين في المراحل السنية على ان يشارك منهم اثنان في المباريات.

وفي اطار آخر قرر الاتحاد تشكيل لجنة الحكام برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة احمد عقلة العنزي على ان يتوزع الاعضاء في لجنتين فرعيتين ، واحدة لحكام كرة القدم تتكون من وليد الشطي نائبا للرئيس وعضوية الدكتور ياسر مراد وحمود السهلي ومحمود البلوشي ، والاخرى لحكام كرة الصالات المغلقة وتتكون من الدكتور غانم السهلي نائبا للرئيس وعضوية كل من محمد الحداد وفرح بودي.