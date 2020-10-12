“التربية” توقف تنقلات المعلمين بين المدارس والمناطق التعليمية

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن إيقاف نقل أعضاء الهيئة التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

وأكد المقصيد في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يأتي في ضوء حرص وزارة التربية على استقرار العملية التعليمية وسير العمل داخل المدارس وعدم الإخلال بالجداول المدرسية والنظم واللوائح المعمول بها في تدريس أبنائنا الطلبة.

وبيّن المقصيد أن وزارة التربية تُكرس كافة جهودها لتحقيق التوازن وتوفير متطلبات العمل التربوي والتعليمي وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة، معرباً عن أمنياته بالسداد والتوفيق لجميع المعملين والمتعلمين.