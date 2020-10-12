حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الاثنين من تطبيق استراتيجية “مناعة القطيع” في التعامل مع فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة في مدينة (جنيف) السويسرية انه “ليس من الاخلاقي نشر فيروس ونحن لا نعرف عنه أية معلومات وليست لدينا المعرفة الكافية حوله او الاستجابة المناعية له”.

وشدد على عدم وجود سياسة “مناعة القطيع” للتعامل مع أي فيروس او اثناء جائحة او اوباء ذلك لأن المسؤولية في تلك الحالات هي حماية الناس وليس تعريضهم للإصابات.

كما لفت غيبريسوس إلى أهمية انقاذ الارواح والعمل على وقف انتشار الفيروس من خلال اجراءات “معروفة أثبتت نجاحها” مثل تعميم الاختبارات التشخيصية وعزل المصابين واقتفاء آثار من تواصلوا معهم وحماية الفئات الضعيفة صحيا وزيادة وعي السكان.

وفي الوقت ذاته اشار الى أن الايام الاربعة الماضية شهدت زيادات كبيرة في معدلات الاصابات بالفيروس لاسيما في اوروبا والامريكيتين فيما بدأت غرف العناية المركزة تمتلئ بالحالات الحرجة.

وقال ان هناك اشخاصا أصيبوا مرتين بالفيروس كما يوجد كثيرون معرضون للفيروس.

من جانبه ذكر مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل رايان في المؤتمر الصحفي ذاته ان تراجع معدلات الاصابات في هذا البلد او ذلك لا يجب ان يؤدي الى التراخي في مواجهة الفيروس بل يجب على الحكومات ان تواصل جهودها لمنع انتشاره.